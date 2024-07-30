Москва, 30 июля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Военно-морской флот России 30 июля начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум ВМФ РФ

Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений.

«Главная цель учений — проверка готовности к выполнению боевых задач», — пояснили в Минобороны.

В боевой подготовке задействованы около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 воздушных судов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военных и гражданских из персонала частей и соединений.

Экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии за несколько дней выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.

Как сообщало ИА Регнум, поздравляя российских военных с Днём ВМФ, президент Владимир Путин отметил важную роль матросов и офицеров в достижении целей СВО. Российские моряки отважно сражаются, защищая Севастополь и другие черноморские и азовские порты. В ходе спецоперации более 30 тысяч российских матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград, сообщил президент.

Глава государства также заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем средней и меньшей дальности, включая повышающих возможности береговых войск ВМФ России.