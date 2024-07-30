Ростов-на-Дону, 30 июля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ростовской области не подтвердило данные об установке виниров за 800 тыс. рублей пожизненно осужденному члену банды «Цапков» Владимиру Алексееву.

Дарья Драй ИА Регнум

«Опубликованная информация о пожизненно осужденном Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — опровергла пресс-служба ведомства.

Подчёркивается, что осуждённому не оказывали услуги по протезированию зубов специалисты государственных или частных организаций. Кроме того, Алексеева не вывозили в стоматологические клиники.

Как сообщало ИА Регнум, следствие установило, что именно Сергей Цапок был руководителем банды, действовавшей в станице Кущевской Краснодарского края на протяжении более 10 лет. Всего с 1998 по 2010 годы её участниками были убиты 19 человек, включая детей. На счету у неё еще 40 различных преступлений.