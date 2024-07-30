ФСИН опровергла данные об установке виниров члену банды «Цапков»
ФСИН опровергла сообщения о винирах за 800 тыс. рублей для члена банды «Цапков»
Ростов-на-Дону, 30 июля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ростовской области не подтвердило данные об установке виниров за 800 тыс. рублей пожизненно осужденному члену банды «Цапков» Владимиру Алексееву.
«Опубликованная информация о пожизненно осужденном Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — опровергла пресс-служба ведомства.
Подчёркивается, что осуждённому не оказывали услуги по протезированию зубов специалисты государственных или частных организаций. Кроме того, Алексеева не вывозили в стоматологические клиники.
Как сообщало ИА Регнум, следствие установило, что именно Сергей Цапок был руководителем банды, действовавшей в станице Кущевской Краснодарского края на протяжении более 10 лет. Всего с 1998 по 2010 годы её участниками были убиты 19 человек, включая детей. На счету у неё еще 40 различных преступлений.