* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 июля, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из реестра иноагентов. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Евгений Биятов/РИА Новости

Издание информирует, что дата заседания по поступившей в суд жалобе от Галкина пока не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что антироссийские высказывания Галкина проплачиваются не Западом, а отечественными олигархами, которые выступают против России.

Департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов оштрафовал Галкина на 2,4 млн рублей за политические шутки на концертах.

Выступления Галкина отменяли и в других странах. Так, было отменено запланированное на 15 сентября 2023 года выступление в Таллине. Позднее стало известно, что концерты в Казахстане, запланированные на 8 и 9 октября 2023 года, также не состоялись.

В сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что он занимался политической деятельностью, а также получал деньги от Украины. Позднее шоумен пытался добиться отмены решения Минюста. В июне 2023 года суд отклонил иск Галкина отозвать статус иноагента, после чего юморист подал кассационную жалобу.

29 мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить его обращение.

У Министерства юстиции РФ отсутствуют основания для признания певицы Аллы Пугачёвой иноагентом. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлёва (партия «Родина»).