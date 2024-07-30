Москва, 30 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. От Киева можно ожидать новых провокаций с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться улучшить позицию перед мирными переговорами и для отчёта перед Западом. К такому выводу пришёл бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

dzen.ru Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров

«Сейчас очень сильно муссируется, что ВСУ должны снова пойти в какое-то наступление. Нужно это (главе киевского режима Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому, чтобы кукловодам на Западе показать свою значимость, важность и весомость. Перед началом переговорного процесса Украине нужно более хорошие карты себе сдать, лучшую позицию выторговать», — рассказал экс-офицер СБУ «РИА Новости».

На самом же деле, по словам Прозорова, позиция Украины с каждым днём ухудшается, поэтому Киеву нужны яркие медийные акции, хотя никакого военного смысла они носить не будут.

В случае, если боевики смогут захватить что-то, через несколько дней их выбьют с огромными потерями. На Западе эту ситуацию подадут как победу, якобы Украину рано списали со счетов, поскольку она захватывает населённые пункты, перенося боевые действия на территорию России, заключил бывший полковник.

Как сообщало ИА Регнум, большую часть попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) купировали ещё до их приближения к государственной границе России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В марте украинские ДРГ в очередной раз пытались проникнуть на территорию России из Сумской области в Белгородскую и Курскую. В частности, они пытались зайти со стороны села Поповка в направлении Сподарюшино и Козинки в Грайворонском районе. Российские военные пресекли эту попытку.