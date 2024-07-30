Москва, 30 июля, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о халатности, которое возбудили в связи с жалобами на неисполнение требований миграционного законодательства.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Участники и ветераны боевых действий сообщили, что в Одинцовском городском округе Московской области чиновники не исполняют требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности, а граждане опасаются за свою безопасность.

Подробности инцидентов не уточняются.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет предложил на законодательном уровне закрепить в Уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства для совершивших преступление иностранцев нелегальное пребывание в России.

В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции пресекли деятельность экстремистского сообщества «Шариатский патруль». Преступное сообщество действовало до ноября 2023 года. От действий подозреваемых пострадали 14 человек.