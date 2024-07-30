Следователи завели дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово
Москва, 30 июля, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о халатности, которое возбудили в связи с жалобами на неисполнение требований миграционного законодательства.
Участники и ветераны боевых действий сообщили, что в Одинцовском городском округе Московской области чиновники не исполняют требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности, а граждане опасаются за свою безопасность.
Подробности инцидентов не уточняются.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.
Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет предложил на законодательном уровне закрепить в Уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства для совершивших преступление иностранцев нелегальное пребывание в России.
В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции пресекли деятельность экстремистского сообщества «Шариатский патруль». Преступное сообщество действовало до ноября 2023 года. От действий подозреваемых пострадали 14 человек.