Курск, 30 июля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. На территории Курской области ночью 30 июля объявили ракетную опасность. Об этом жителей в Telegram-канале предупредил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Он призвал население укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящимся на улицах Смирнов рекомендовал зайти в ближайшее здание или укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 июля ракетную опасность объявили в Белгороде и районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе.

В ночь на 29 июля российские средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами России. 19 дронов сбили над Курской областью, пять были уничтожены над Брянской областью, девять — над Белгородской, по три дрона — в Воронежской и Ленинградской областях.