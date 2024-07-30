Москва, 30 июля, 2024, 03:51 — ИА Регнум. У Министерства юстиции РФ отсутствуют основания для признания певицы Аллы Пугачёвой иноагентом. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлёва (партия «Родина»).

hair-world.ru Алла Пугачёва

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]», — опубликовал парламентарий в Telegram-канале ответ замминистра юстиции Олега Свириденко.

При этом отмечается, что в случае выявления признаков иноагента, Пугачёву включат в реестр.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Алла Пугачёва опубликовала провокационный пост в соцсетях после падения украинской ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв после этого призвал признать певицу иностранным агентом и лишить имущества, которое находится на территории России.

Певица неоднократно резко высказывалась о родной стране и её жителях. Так, в марте Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

После теракта в «Крокус Сити Холле» Пугачёва шесть дней никак не реагировала на трагедию, а затем разместила пост о том, что скорбь якобы должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях. Это вызвало волну возмущения в Сети.

По мнению политолога, декана факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрия Кота, Пугачёву и ей подобных деятелей давно пора признать иноагентами. Он подчеркнул, что певица — действительно враг, который уже долго работает против России.