Волгоград, 30 июля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. В Волгоградской области частично восстановили движение поездов после столкновения пассажирского состава с КамАЗом. Об этом 30 июля сообщили в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Железная дорога

«В 01:17 мск восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая — Котельново. 25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда №491 «Казань — Адлер» отправлены к месту назначения через станцию Котельниково», — уточнили в филиале ОАО «РЖД».

Отмечается, что пассажиров обеспечили водой и питанием.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Казань — Адлер», сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Движение на участке железной дороги приостановили. Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути на красный свет и экстренное торможение поезда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Федеральная пассажирская компания возместит пассажирам, находившимся в поезде «Казань — Адлер» во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и начислит баллы.

По предварительным данным, пострадали 140 человек, в том числе восемь детей. 55 человек госпитализировали. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. 339 пассажиров поезда были отправлены в пункты временного размещения.