Москва, 30 июля, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин наградил участника обороны Ленинграда Зиновия Леонидовича Меркина орденом Почёта. Соответствующий указ опубликован 29 июля на официальном портале правовых актов.

ИА Регнум Путин, ШОС

«За вклад в патриотическое воспитание молодёжи и активную общественную деятельность наградить орденом Почёта Меркина Зиновия Леонидовича, Санкт-Петербург», — говорится в указе.

10 июля ветеран отпраздновал 100-летний юбилей. На фронт он ушёл в 17 лет, прибавив себе к возрасту год.

Служил сапёром, выполнял боевые задания в составе общевойсковой разведки и инженерной разведки.

Участник обороны Ленинграда сражался на Невском Пятачке, впоследствии воевал на Курской дуге. За годы войны был четырежды ранен, но дошёл до Праги и Берлина.

Зиновий Меркин награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медалью «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Он стал героем одного из документальных фильмов о войне. В 2024 году выступил на военно-исторической конференции «80 лет Ленинградской Победе», а также принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 80-летию освобождения города от фашистской блокады. Активно работает в Совете ветеранов армии народного ополчения Ленинграда.

По информации СМИ, Меркин был однополчанином отца Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, президент России наградил общественного деятеля, вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

В 2022 году, описывая сложившуюся на Западе ситуацию, Владимир Путин напомнил слова Солженицына о том, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства».

В июле Путин наградил народную артистку, певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Цой получила медаль за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу. В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью.