Волгоград, 30 июля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов после столкновения с большегрузом под Волгоградом завершены.

пресс-служба РЖД. Поезд сошел с рельсов

«Вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь», — говорится в сообщении МЧС.

На месте происшествия были задействованы 324 специалиста и 109 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная пассажирская компания возместит пассажирам, находившимся в поезде «Казань — Адлер» во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и начислит баллы.

Все пассажиры поезда, пострадавшие в результате схода вагонов с рельсов, извлечены из состава.

ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Казань — Адлер», сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути на красный свет и экстренное торможение поезда, кабина большегруза после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Пострадали, по предварительным данным, 140 человек, в том числе восемь детей. 55 человек были госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов.