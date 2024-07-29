Тбилиси, 30 июля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. С окончанием в 2025 году военного конфликта на Украине произойдёт перезагрузка грузино-американских отношений, заявил в интервью телекомпании «Имеди» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Я думаю, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году. Именно после этого будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Как только конфликт завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — отметил грузинский премьер.

Он добавил, что Тбилиси ждёт от Вашингтона встречных шагов, обновление двусторонних отношений в руках США.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля Ираклий Кобахидзе утверждал, что победа Дональда Трампа на выборах президента США ускорит завершение конфликта на Украине. По мнению политика, в этом случае изменится отношение Запада и к Грузии.

США намерены добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые состоятся в конце октября, сообщили 9 июля в пресс-бюро Службы внешней разведки России. В ведомстве уточнили, что действующая администрация США уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

Негативная реакция Запада вызвана принятием в Грузии закона об иноагентах, предполагающего обязательную регистрацию и финансовую отчётность для неправительственных организаций, которые получают свыше пятой части доходов из-за рубежа.