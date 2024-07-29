Киев, 30 июля, 2024, 00:54 — ИА Регнум. В Киеве задержали доктора исторических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины (НАНУ) Алексея Толочко за написанные им книги по истории, сообщило 29 июля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По данным СБУ, в своих трудах автор «фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России». Утверждается, что книги якобы «печатались подпольно за деньги из Москвы».

Кроме того задержанного подозревают в поддержке спецоперации РФ.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону провёл краткий экскурс в историю многовековых отношений России и Украины. Глава государства напомнил, что во время создания СССР в 1922 году большевики сформировали советскую Украину, которая до этого никогда не существовала и получила множество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели.

По мнению заместителя директора департамента информации и печати МИД России Андрея Настасьина, Украина вместо свободного демократического государства превратилась в тоталитарное неонацистское образование, в котором на системной основе нарушаются основные права и свободы человека, а граждане превратились не просто в заложников, а фактически в рабов Банковой. На Украине «растоптаны» все положения конституции, гарантирующие свободу политической деятельности и запрет цензуры, а также использование русского языка, право на свободу мысли и не только, добавил дипломат.