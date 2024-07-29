Москва, 29 июля, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ не имеет данных, которые позволяют признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлёва (партия «Родина»).

(сс) Serge Serebro

Парламентарий направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачёву иноагентом.

«В распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — говорится в ответе замминистра юстиции Олега Свириденко Алексею Журавлёву.

При этом в ответе уточняется, что в случае выявления признаков иноагента, Пугачёву включат в реестр.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва, покинувшая Россию после начала спецоперации, переехала с Кипра в Латвию. Видео, на котором она с детьми, а также в сопровождении неизвестного мужчины гуляет по Юрмале, распространили в Сети 11 июля.

9 июля Пугачёва опубликовала провокационный пост в соцсетях после падения украинской ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Журавлёв после этого призвал признать певицу иностранным агентом и лишить имущества, которое находится на территории России.

Общественный деятель Вадим Манукян 10 июля заявил, что идея признать Пугачёву иноагентом уже перезрела и это давно пора сделать. Он напомнил, что артистка сама просила это сделать. Эксперт считает, что певице скоро присвоят этот статус. За последние два с половиной года Пугачёва неоднократно делала заявления, которые нельзя назвать пророссийскими.