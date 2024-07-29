Грозный, 29 июля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что за время спецоперации украинская армия безвозвратно потеряла более 700 тыс. человек.

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«Украинская сторона, мы можем сказать, что за 600 тысяч — это было ещё в начале этого года, уже, наверное, за 700 тыс. безвозвратно потеряла», — сказал командир в ходе телеэфира «Соловьев Live».

По словам Алаудинова, подобные потери являются «совершенно беспрецедентными».

При этом, Киев давно уже не озвучивает потери ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, заявления министерства обороны Украины о том, что 75% раненных в ходе боевых действий военнослужащих украинской армии возвращаются в строй, не соответствуют действительности. Такое заявление сделала депутат Верховной рады, заместитель главы оборонного комитета украинского парламента Марьяна Безуглая.

Она напомнила, что минобороны и командование медицинских сил (КМС) неоднократно заявляли об очень низкой смертности на стабилизационных пунктах. Это потому, что ведомство не учитывает тех, кто получает критически тяжёлые ранения и просто не доезжает до медпунктов, пояснила депутат. Причину этого Безуглая видит в низком качестве полевой медицины, проблемах с эвакуацией с поля боя, в частности нехваткой транспорта, и переливанием крови.

Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский смотрит на мир «пьяными глазами» и пытается убедить СМИ Запада в том, что у украинских войск достойное положение. На самом деле, по её словам, он манипулирует правдой и при этом «физически уничтожает» новое поколение бойцов ВСУ.