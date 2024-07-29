Сегежа, Карелия, 29 июля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Кадры момента прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии опубликовали 29 июля «Известия».

Кадр из видео

На записи видно, как мощная волна вырывается из водохранилища и сносит конструкции дамбы.

Прорыв на Беломорско-Балтийском канале произошёл утром 29 июля. На территории посёлка Надвоицы, где проживает около 6 тыс. человек, разрушилась временная насыпь. В Сегежском районе Карелии введён режим чрезвычайной ситуации.

Известно об одном погибшем в результате ЧП. Ещё семерых пострадавших, в том числе троих детей, спасли. Судьба двоих женщин пока неизвестна. В зоне прорыва разрушены три дома.

По информации источника, на устройство и разборку перемычки на Беломорканале потратили 330 млн рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд рублей.

За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%. По факту прорыва возбуждено уголовное дело.