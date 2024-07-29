Севастополь, 29 июля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» стал настоящим праздником для жителей и гостей Севастополя и республики Крым, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям фестиваля, опубликованном на сайте Кремля.

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«За прошедшие годы ваш фестиваль завоевал широкую известность, стал настоящим праздником для жителей и гостей Севастополя и Республики Крым», — сказано в телеграмме главы государства.

По словам Путина, фестиваль по праву славится сложившимися традициями, богатой и разнообразной программой, яркими, впечатляющими премьерами и царящей на сцене особой одухотворённой атмосферой. «Херсонес» объединяет на своём творческом пространстве признанных мастеров и талантливую молодёжь, добавил президент.

Путин выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль пройдёт с успехом и подарит публике радость встречи с высоким искусством.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин заявлял, что Херсонес Таврический, одним из самых древних городов России, должен стать символом расцвета страны.

Строительство музейно-храмового комплекса на территории Севастополя «Новый Херсонес» ведется по поручению главы государства. В марте 2023 года президент посетил историко-археологический парк.

В рамках крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический» велось создание музейно-просветительского комплекса. В него, в частности, вошли археологический центр, Византийский квартал, паломнический центр, храм-парк под открытым небом, амфитеатр, а также ряд музеев — Античности и Византии, христианства, Крыма и Новороссии.