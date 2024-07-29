Москва, 29 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну, общественного деятеля, вдову писателя Александра Солженицына орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован 29 июля на сайте официального опубликования правовых актов.

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Солженицына награждена за вклад в развитие отечественной культуры и активную общественную деятельность, сказано в документе. Ранее, в 2015 году, она была награждена тем же орденом четвёртой степени.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну — президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, город Москва», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле Путин наградил народную артистку, певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Цой получила медаль за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу. В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью.

30 мая в Екатерининском зале Кремля президент вручил государственные награды. В частности, он наградил бывшего министра спорта Олега Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени, экс-министра энергетики Николая Шульгинова орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Государственной думы Вячеслава Володина — орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова — орденом Мужества за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении профессионального долга.

В 2022 году, описывая сложившуюся на Западе ситуацию, Владимир Путин напомнил слова Солженицына о том, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства».