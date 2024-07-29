* физическое лицо, признанное в РФ террористом-экстремистом

Киев, 29 июля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, признанное в РФ террористом-экстремистом) потребовал снять Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и привлечь к уголовной ответственности экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам нужны новые лица. Новое войско. Если мы не изменимся — умрём. Сырский должен уйти, Содоль должен быть за решеткой», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Данное заявление он опубликовал в ответ на публичное обращение солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины по поводу отставки их командира Эмиля Ишкулова. Гончаренко также заявил, что к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, добавив, что в проблемах армии также виноват лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что замена бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменила, военное руководство продолжает вести войска к поражению. По её словам, вокруг Сырского сформировалась «генеральская фракция», которая лишает киевский режим «шанса на перемены и победу».

Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного.

Ранее украинские СМИ писали о том, что военные провалы армии ВСУ являются следствием стратегических просчётов властей. Украинский журналист и бывший советник главы минобороны страны Юрий Бутусов заявил, что ответственность за стратегические ошибки, которые позволили российским военным за короткое время освободить несколько населённых пунктов, несёт именно руководство страны.