Москва, 29 июля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Пассажиропоток высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург к 2030 году может составить почти 23 млн человек, сказано в опубликованном 29 июля распоряжении правительства России.

Петр Ковалев/ ТАСС

Проектирование и строительство магистрали запланировано на 2024–2028 годы, отмечается в документе.

«Обеспечение пассажиропотока — 22,98 млн пассажиров в 2030 году, 28,02 млн пассажиров — в 2040 году, 32,65 млн пассажиров — в 2050 году и 36,42 млн пассажиров — в 2060 году по маршруту Москва — Санкт-Петербург», — сказано в распоряжении.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о начале строительства московского участка ВСМ Москва — Петербург. Он отметил, что магистраль свяжет крупнейшие города и экономические центры России и пройдёт по регионам, в которых живут более 40 млн человек, что составляет 27% населения РФ.

Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано 5 июля. Путь из Москвы в Петербург займёт 2 часа 15 минут, вдвое меньше, чем на «Сапсане», отмечал Собянин. На маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — в столице. С запуском ВСМ общий пассажиропоток между Москвой и Петербургом может к 2030 году вырасти в 3,2 раза, до 32 млн человек в год, заявлял Собянин. Запустить движение по магистрали реально к 2029 году, трассировка ВСМ уже утверждена, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.