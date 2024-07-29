Москва, 29 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал выступление российских атлетов на Олимпиаде 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

По словам депутата, на Олимпийские игры не поехал никто из лидеров российского спорта, поэтому показывать хорошие результаты там некому.

«Я перед Олимпиадой говорил: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия — оставим это на совести спортсменов, которые поехали в Париж», — отметил он.

Валуев также призвал спортсменов не обижаться на реакцию общества, связанную с решением атлетов выступить на соревнованиях в Париже под нейтральным статусом.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые были допущены к Олимпиаде-2024. Некоторые атлеты из России отклонили предложение от участия в соревнованиях.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что спортсмены из РФ смогут принять участие в парижской Олимпиаде только в нейтральном статусе. Им разрешено участвовать лишь в индивидуальных видах спорта и без любой национальной символики.

Президент России Владимир Путин назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России. Он также подчеркнул, что подходы по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта.