Валуев заявил, что лидеры российского спорта не поехали на Олимпиаду
Валуев: никто из лидеров российского спорта не поехал на Олимпиаду 2024 года
Москва, 29 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал выступление российских атлетов на Олимпиаде 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.
По словам депутата, на Олимпийские игры не поехал никто из лидеров российского спорта, поэтому показывать хорошие результаты там некому.
«Я перед Олимпиадой говорил: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия — оставим это на совести спортсменов, которые поехали в Париж», — отметил он.
Валуев также призвал спортсменов не обижаться на реакцию общества, связанную с решением атлетов выступить на соревнованиях в Париже под нейтральным статусом.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые были допущены к Олимпиаде-2024. Некоторые атлеты из России отклонили предложение от участия в соревнованиях.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что спортсмены из РФ смогут принять участие в парижской Олимпиаде только в нейтральном статусе. Им разрешено участвовать лишь в индивидуальных видах спорта и без любой национальной символики.
Президент России Владимир Путин назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России. Он также подчеркнул, что подходы по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта.