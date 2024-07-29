Рыбинск, Ярославская область, 29 июля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию России, которая улучшит координации органов власти в сфере морской политики. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске.

Официальное интернет-представительство президента России

«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — сказал он.

Сообщается, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности.

По словам Патрушева, на данный момент разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии. Всё это впоследствии будет утверждено указом президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее Патрушев рассказал, что в поручениях президента по развитию кораблестроения стоит в том числе задача организовать серийное производство кораблей. Президент обозначил направления создания систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, отметил помощник главы государства.

27 июня на совещании по вопросам кораблестроения Путин попросил Минобороны доложить, как ведомство видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Президент уточнил, что речь идёт о принципах, которые должны лечь в основу ближайших и долгосрочных планов.

24 июля Патрушев заявил, что Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития Военно-морского флота и эффективной защиты национальных интересов страны. Он отметил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России, и с учётом возрастающих угроз Россия обязана укреплять Военно-морской флот.