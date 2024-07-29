Вашингтон, 29 июля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего по делу о покушении, заявил представитель Федерального бюро расследований (ФБР).

ИА Регнум

«Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего», — сообщил высокопоставленный представитель бюро в ходе специального брифинга.

Также представитель бюро заявил, что следовали продолжают выяснять мотивы Томаса Крукса, стрелявшего в бывшего американского лидера. Сообщается, что ведомством проведено несколько сотен опросов, в рамках расследования дела о покушении на Трампа сотрудники ведомства запросили у десятка компаний информацию об онлайн-аккаунтах стрелявшего.

26 июля ФБР США подтвердило, что Дональда Трампа ранило на митинге в результате попадания пули или её фрагментов. Таким образом, ФБР убраны все противоречия и сомнения относительно характера ранения Трампа на митинге во время покушении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере, штат Пенсильвания, прозвучало несколько выстрелов.

Позже Трамп подтвердил, что его ранили в ухо. Он добавил, что якобы потерял много крови. В результате стрельбы на митинге погиб один из зрителей митинга и еще два участника мероприятия серьёзно пострадали.

Предполагаемого стрелка, 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США. Как установило ФБР, стрелок вёл огонь с крыши соседнего здания.