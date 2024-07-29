Варшава, 29 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Военные США перебрасывают танки и боевые машины пехоты на территорию Польши. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

ТАСС/dpa/Daniel Karmann

«Американские военные перебрасывают технику из Германии в Повидз 87 танков и 150 боевых машин пехоты. Операция укрепляет восточный фланг НАТО», — указано в публикации.

Как уточняет радиостанция, всё происходящее является частью запланированной операции по переброске военной техники американской армией. В настоящий момент она перемещает вооружение и транспортные средства с военных баз, расположенных в Германии, на склады в Польше.

Радиостанция также добавила, что склады в Польше расположены рядом с аэропортом, из-за чего оборудование в случае необходимости можно перебрасывать по воздуху вместе с боеприпасами. Она отметила, что перемещение техники будет длиться до конца сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля военный эксперт Олег Глазунов отметил, что США могли вывести стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с авиабазы в Румынии, чтобы в дальнейшем отправить их на Украину.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США дополнительно перебрасывают около 900 американских военнослужащих на территорию Ближнего Востока. Однако, где именно разместятся военные США пресс-секретарь не уточнил.