Волгоград, 29 июля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. После крушения пассажирского поезда в Волгоградской области 55 человек госпитализированы в Центральную районную больницу (ЦРБ) Котельниково. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта Росжелдор.

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«Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Предварительно пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ г. Котельниково», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в Росжелдоре сообщили, что две единицы техники ведомственной охраны и три личных автомобиля сотрудников филиала были направлены для помощи МЧС в доставке пострадавших в медучреждения. Также организован подвоз 200 литров питьевой воды для пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

Семь вагонов перевернулись. На месте работали 324 специалиста спасательных служб и 109 единиц техники. Движение на участке железной дороги было приостановлено, четыре поезда были направлены в объезд.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

После схода вагонов были госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Общее число пострадавших превысило 100 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.