Париж, 29 июля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Украинская саблистка Ольга Харлан после поединка 1/8 финала на Олимпийских играх-2024 в Париже обняла представляющую Азербайджан Анну Башту, уроженку российского города Тольятти.

AP/TASS Украинская саблистка Ольга Харлан

Встреча спортсменок на Играх завершилась победой украинки со счетом 15:6, после чего Харлан салютировала перед судьями и обняла Башту.

Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года Анна Башта родилась в Тольятти и выступала за Россию до 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля 2023 года украинская саблистка Харлан после поединка с российской спортсменкой Ольгой Смирновой преградила той путь шпагой. Россиянка хотела подойти и пожать руку украинке, однако та направила саблю в сторону Смирновой и ушла со спортивной площадки. Поединок закончился победой Харлан со счётом 15:7. По правилам Международной федерации фехтования, поединок считается законченным, если спортсмены отсалютовали друг другу и пожали руки.

После этого Украина призвала к отмене рукопожатий на турнирах, в которых принимают участие украинские, российские и белорусские спортсмены. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады предложил международным спортивным федерациям отказаться от обязательных рукопожатий и поклонов на таких турнирах.

В июне во время поединка шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле в Швейцарии украинская спортсменка Елена Кривицкая отказалась пожимать выступающей за Грузию уроженке России Майе Гучмазовой. В ответ на это Гучмазова открыто выразила своё недовольство, возмутившись тому, что украинской стороне почему-то позволительно такое поведение.