Киев, 29 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Поджоги машин украинских военных и релейных шкафов на железной дороге произошли в Днепропетровске, Киевской и Черкасской областях, пишет 29 июля украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Алексей Коновалов/ТАСС

Так, по данным издания, в Буче Киевской области возле железнодорожной станции подожгли релейный шкаф. Злоумышленника сразу задержали. Им оказался подросток 2010 года рождения, которого наняли совершить поджог через Telegram, заплатив 200 долларов. Также два релейных шкафа подожгли на железной дороге в городе Бобровица и населённом пункте Городище в Черкасской области.

В Днепропетровской области, говорится в статье, подожгли автомобиль Ford, принадлежащих военному. Ещё две машины военных сожгли в Киеве.

В последнее время на Украине участились случаи поджогов машин. Украинские СМИ пишут, что злоумышленники выбирают в качестве целей машины военных. Так, 28 июля в Одессе подожгли автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). 27 июля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Она была припаркована на улице Ивана Федорова.

Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в Киеве подожгли сразу несколько машин ВСУ. До этого в Одессе от рук поджигателей пострадали пять военных автомобилей.

29 июля в Одессе задержали шестерых курьеров, подозреваемых в поджогах 15 автомобилей военных. По информации украинских правоохранителей, задержанные находили автомобили во время объезда на скутерах. Поджоги они снимали на видео. Во время следственных мероприятий у подозреваемых изъяли зажигательные смеси.