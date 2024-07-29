Москва, 29 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили подачу горячей воды в более чем 39 тысячах зданий Москвы после гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более чем 39 тысячах зданий, включая 21,5 тысячи жилых домов», — отметил Бирюков.

По словам заммэра, процесс организации испытания теплосетей является одним из основных в подготовке к отопительному сезону. Он добавил, что в текущем году все работы на тепловых сетях поделены на 590 десятидневных этапов.

Бирюков также отметил, что к новому отопительному сезону в Москве будет подготовлено свыше 74 тысяч зданий. Из них 34 объектов — жилые дома. Сообщается, что крайний срок завершения всех работ — 25 августа.

На данный момент специалисты закончили проведение гидравлических испытаний на 7,2 тысячи километров магистральных тепловых сетей. Также завершился ремонт на участках разводящих тепловых сетей общей протяжённостью порядка 4,4 тысячи километров, отметил Пётр Бирюков.

Испытания теплосетей проводят в рамках подготовки жилых домов столицы к отопительному сезону. Специалисты поочерёдно выводят из эксплуатации отдельные участки трубопроводов, после чего повышают в них давление для проверки состояния коммуникаций. Благодаря этому получается преждевременно выявить ненадёжные участки и оперативно выполнить их ремонт.