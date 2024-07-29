Москва, 29 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив на расстоянии 213 км МиГ-29, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Российская газета».

РИА Новости

В публикации указано, что первые намёки на сенсацию обнаружили вечером 28 июля. В этот день в российские истребители заявили, что пуск дальней ракеты Р-37М прошёл успешно, в то время как у украинских диспетчеров в этот момент пропала отметка истребителя МиГ-29 с радаров.

«Подтверждено. Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может», — отмечает издание со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Воевода вещает».

Журналисты отметили, что в настоящее время Р-37М является самой дальнобойной в мире ракетой, относящейся к классу «воздух-воздух». Её заявленная дальность полета составляет 300 километров. Ракета используется российскими истребителями МиГ-31, Су-30СМ, а также Су-35С.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные Вооружённых сил России (ВС РФ) за неделю сбили три истребителя МиГ-29, которые принадлежали ВСУ.

4 июля при помощи расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» бойцы ВС РФ одним ударом смогли уничтожить украинский истребитель МиГ-29.

Ранее силы противовоздушной обороны ВС РФ смогли за сутки лишить ВСУ двух истребителей МиГ-29.