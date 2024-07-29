Москва, 29 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку почётное наименование «гвардейский», говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

РИА Новости

«Присвоить 22-му истребительному авиационному полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 22-й гвардейский истребительный авиационный полк», — сказано в документе.

Глава государства отметил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, 2ц июля Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде почётное наименование «гвардейская». Отмечается, что почётного наименования воинское формирование удостоилось за проявленные личным составом массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость.

14 июня президент России присвоил почётные наименования разведывательному пункту специального назначения и двум мотострелковым полкам. Так, почётное наименование «имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения, а почётные наименования «гвардейские» — 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам.