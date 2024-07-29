Москва, 29 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не согласилась с заявлением телекомментатора Дмитрия Губерниева о «неспортивности» России, передаёт «Лента. Ру».

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Губерниев ранее написал в своём Telegram-канале, что спорт в России «по большому счёту мало кого интересует». Также он призывал брать с США пример в организации спортивных соревнований.

«Дмитрий, как всегда, может быть крайне жесток в своих оценках. Я неспортивными нас не назову. Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание», — сказала Журова.

Вместе с тем в США внутренние соревнования ценятся выше, чем мировые первенства, и в этом с них действительно стоило бы взять пример — в частности, в соревнованиях в фигурном катании и художественной гимнастике, добавила Журова.

Как передавало ИА Регнум, подписчики Губерниева раскритиковали его слова о «неспортивности» России. Один из них предложил комментатору не возвращаться в страну, на что Губерниев ответил, что находится в Вологде.

Состоявшееся 26 июля открытие Олимпиады подверглось критике по всему миру. Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии. Вице-премьер Словакии Томаш Тараба назвал церемонию символом извращённого упадка и заявил, что принял решение отказаться от присутствия на церемонии закрытия Игр.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что Олимпиада в Париже становится «абсолютным позором», а международное олимпийское движение необходимо построить заново. Обозреватели газеты New York Post в своей статье отметили, что за последнее время только Россия и Китай провели по-настоящему хорошие церемонии открытия Олимпийских игр.