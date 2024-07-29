Москва, 29 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил должность первого вице-премьера в состав Национального антитеррористического комитета (НАК). Соответствующий указ был подписан 29 июля.

Должность первого вице-премьера с мая 2024 года занимает Денис Мантуров.

«Внести в состав Национального антитеррористического комитета по должностям (…) следующие изменения: дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: «3(1). Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации», — сказано в тексте указа.

Председателем Национального антитеррористического комитета России является директор ФСБ (Александр Бортников), также в состав НАК входят министр внутренних дел, заместитель директора ФСБ, первый заместитель главы администрации президента, глава МЧС, первые заместители председателей Госдумы и Совета Федерации, главы МИД, ФСО, Росгвардии и лица, занимающие некоторые другие должности.

Как передавало ИА Регнум, НАК, подводя итоги 2023 года, ранее сообщил, что украинские спецслужбы вербуют для подрывов и поджогов на территории России представителей маргинальных слоёв населения. Российские спецслужбы выявили ряд фактов участия подростков в террористических движениях, отмечалось в заявлении.

В февраля Бортников на заседании антитеррористического комитета заявил, что с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений.

В 2024 году противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры РФ, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения, с начала года в России предотвратили 27 терактов на таких объектах, отмечал председатель НАК в апреле.