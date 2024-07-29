Волгоград, 29 июля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. После схода вагонов в Волгоградской области госпитализированы 16 человекПосле схода вагонов в Волгоградской области госпитализированы 16 человекПосле схода вагонов в Волгоградской области госпитализированы 16 человекПосле крушения поезда в Волгоградской области были госпитализированы 30 человек. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

Анастасия Масалова/ТАСС

«По информации регионального оперативного штаба, в Котельниковскую ЦРБ с различными травмами доставлены 30 пассажиров поезда «Казань — Адлер», из них 15 — дети», — говорится в сообщении.

Также в администрации уточнили, что состояние водителя столкнувшегося с составом КамАЗа и пассажирки поезда — оценивается как тяжёлое.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

Семь вагонов перевернулись. На месте работали 324 специалиста и 109 единиц техники. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

После схода вагонов были госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Общее число пострадавших превысило 100 человек.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали. Отец Усматова Данильбек в разговоре с ИА Регнум заявил: он уверен, что его сын в момент ДТП находился в трезвом состоянии.