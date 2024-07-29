Нью-Йорк, США, 29 июля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Только Россия и Китай за последнее время провели по-настоящему хорошие церемонии открытия Олимпийских игр, говорится в статье, опубликованной в американской газете New York Post.

Sean M. Haffey/Global Look Press

«Единственные хорошие церемонии открытия Олимпиады в последнее время были в Сочи и в Пекине. Правительства России и Китая хотели представить миру позитивное послание о своих странах и культурах. Они хотели представить себя как восходящие державы, полные культурной энергии», — пишет автор материала.

По мнению колумниста New York Post, церемонии, подобные открытию Игр в Париже, призваны добиться прямо противоположного.

«Публичные зрелища, подобные этому, обычно находятся где-то между безвкусным и ужасным — или, как в данном случае, представляют собой комбинацию того и другого», — отметил автор.

Как передавало ИА Регнум, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр отметилась несколькими казусными ситуациями и подверглась критике по всему миру. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. А при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.

Возмущение общественности вызвала пародия трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю». Американский предприниматель Илон Маск назвал это вопиющим неуважением к христианам.

В Греции церемонию открытия Олимпийских игр назвали «крахом цивилизации». А американская телекоммуникационная компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с организаторами Олимпиады из-за пародии шоу трансвеститов на картину «Тайная вечеря».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, вызывают отвращение. Он отметил, что Международный олимпийский комитет, согласовав такую программу презентации, пошёл по «опасному пути».

Тем временем мэр Парижа Анн Идальго заявила, что церемония открытия Олимпийский игр прошла удачно и сказала о французах «всё». Церемония была «немного сумасшедшей», но это оказалось вполне уместным, добавила она.