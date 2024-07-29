Санкт-Петербург, 29 июля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после того, как в одной из квартир были обнаружены мёртвыми три родные сестры. Об этом сообщает 29 июля пресс-служба регионального следственного главка СКР.

СК РФ

Тела сестёр в возрасте 35, 29 и 19 лет находились в квартире одного из домов на Комендантском проспекте. Видимых повреждений на телах не было. Дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

Сёстры были дочерьми священника и вели затворнический образ жизни. С ними в квартире жил их 25-летний брат. Всего в семействе было семеро детей, отец умер в 2022 году, отмечает «Фонтанка».

Тела женщин обнаружил самый старший из братьев, также священнослужитель, который пришёл в квартиру навестить родственниц. Ни одна из сестёр не работала, их кормила и помогала деньгами мать-пенсионерка. Предположительно, страдавшая депрессией старшая сестра склонила двух младших к затворническому образу жизни. Некоторое время назад они стали отказываться от еды и денег, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа 2023 года в Омске в одной из квартир нашли тела 31-летних сестёр-близнецов. Женщины покончили с собой, каждая из них перед этим попрощалась со своим супругом. Ранее у обеих выявили заболевания психики.

В ноябре в одной из квартир на улице Куусинена в Москве обнаружили мумифицированные трупы 73-летних сестёр-близнецов. Эксперты заключили, что тела пролежали около полугода.