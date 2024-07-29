Москва, 29 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Москве давно сложившийся район Марьина Роща стал примером активного развития, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кадр изтелеграм-канала «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«Марьина Роща — один из примеров, когда давно сложившийся район активно меняется», — написал Собянин.

По словам мэра Москвы, на данный момент к району протянуты Большая кольцевая линия метро и МЦД, открылся первый в столице центр московского долголетия. Обновляются жилой фонд и социальная инфраструктура. Всего в программу реновации в Марьиной Роще включено 24 дома.

Правительство Москвы выделило три этапа переселения жителей. В 2023 году досрочно завершили первый этап программы — все семь домов расселены, три из них были снесены. В жилой комплекс на 2-й улице Марьиной Рощи в ближайшие дни начнут заезжать 169 семей, добавил Собянин.

Ещё 16 домов попадут во вторую волну программы реновации, которая пройдёт в течение 2025–2028 годов, третий этап продолжится с 2029-го по 2032 год. Сообщается, что всего в новые квартиры переедут 3,9 тысячи человек.

«Плюс программы реновации и в том, что жители остаются в привычном для себя окружении. Детям не надо менять сады и школы, взрослым — ежедневные маршруты. Люди пользуются теми же знакомыми магазинами и сервисами», — заключил он.

Также в московском районе специалисты продолжают комплексную реконструкцию филиала № 3 детской поликлиники № 99. Здание в девятом проезде Марьиной Рощи практически полностью перестраивается. Сообщается, что поликлиника будет оснащена новейшим медицинским оборудованием, это позволит соответствовать столичному стандарту. Завершение реконструкции запланировано на осень текущего года.