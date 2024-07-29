Москва, 29 июля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и совладельцам АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Соответствующее решение озвучила судья Людмила Смолкина.

Алексей Ерешко / ТАСС

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста судья сообщила, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, о задержании генерала Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»), его подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. Ковалевича, Михаленко и Смирнову суд отправил под арест ещё в апреле.

27 июля стало известно, что активы Булгакова арестовали по решению суда. Суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил в СИЗО. В уголовном деле, возбуждённом в отношении экс-замглавы Минобороны появились и новые фигуранты.