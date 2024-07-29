Париж, 29 июля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Алжирский дзюдоист Дрис Мессауд был дисквалифицирован перед поединком против Тохара Бутбуля из Израиля на Олимпийских играх в Париже из-за того, что не прошёл процедуру взвешивания, передаёт Би-би-си.

РИА Новости

Спортсмены должны были провести поединок 29 июля в весовой категории до 73 кг, однако Мессауд не уложился в нормы веса и был дисквалифицирован, а израильский спортсмен автоматически прошёл в следующий раунд соревнований.

Олимпийский комитет Израиля, в свою очередь, назвал действия Мессауда преднамеренными.

Другой алжирский дзюдоист — Фетхи Нурин — в 2021 году на Олимпийских играх в Токио снялся с поединка против Бутбуля по политическим причинам и был дисквалифицирован Международной федерации дзюдо (IJF) на 10 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее четырёхкратная чемпионка мира в весовой категории до 52 кг японка Ута Абэ в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже уступила спортсменке сборной Узбекистана Диёре Келдиёровой. После поражения японская дзюдоистка не смогла сдержать эмоций, залилась слезами и осталась лежать, уткнувшись лицом в татами. Лишь через некоторое время она покинула зону соревнований и разрыдалась в объятиях своего тренера.

В первый день Олимпиады в Париже олимпийский рекорд удалось побить женской сборной Австралии по плаванию, выигравшей эстафету 4 × 100 метров вольным стилем. Спортсменки преодолели дистанцию за 3 минуты 28,92 секунды.

Во второй день Олимпийских игр французский пловец Леон Маршан завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты 2,95 секунды, побив тем самым олимпийский рекорд, установленный 16 лет назад на Олимпиаде в Пекине 2008 года американским пловцом Майклом Фелпсом (4 минуты 3,84 секунды).

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.