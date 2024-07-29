Москва, 29 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. США могли вывести стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы Михаил Когэлничану, чтобы отправить на Украину. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru.

Tech. Sgt. Emerson Nuñez/Global Look Press

Он также предположил, что США могли усилить бомбардировщиками Польшу или Прибалтику. По его словам, американцы постоянно проводят ротацию и могут отправить свои самолёты «даже на Ближний Восток».

«Если они переместили на Украину, то тоже интересно, куда, — вероятно, они готовят какой-то удар», — сказал Глазунов.

Российские разведывательные и специальные службы отслеживают такого рода перемещения, анализ информации должен идти на уровне Генштаба, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командование Военно-воздушных сил США в Европе объявило о выводе бомбардировщиков B-52H Stratofortress с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии вблизи границы с Украиной. Отмечалось, что B-52H проводили операции вместе с самолётами военно-воздушных сил Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии, после чего вернулись на авиабазу в штате Луизиана.

Армия Финляндии 21 июля информировала, что американские B-52 выполнили тренировочный полёт над территорией страны в сопровождении двух самолётов-заправщиков. В тот же день Минобороны России сообщило, что истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н над акваторией Баренцева моря.