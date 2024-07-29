Москва, 29 июля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Олимпиада в Париже стала «абсолютным позором», а международное олимпийское движение необходимо построить заново. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Joel Marklund/Global Look Press

«То, что мы видим, — это абсолютный позор. Нельзя гальванизировать труп, который разложился до костей; а те, кто это делает, совершенно не годятся на роль беатификаторов», — отметил он, комментируя начавшиеся в Париже Олимпийские игры.

По словам Медведева, Олимпиада умерла ещё задолго до соревнований во Франции, в связи с этим олимпийское движение нужно построить заново, на прозрачных спортивных принципах. Политик также подчеркнул, что руководство олимпийского движения является «зажравшейся от взяток» организацией, члены которой считают себя мировым правительством в спорте.

Он также отметил, что вся суть спортивно-олимпийского движения заключается в бесконечных гулянках и «распиле бабла».

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля в Греции церемонию открытия Олимпиады в Париже назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Как отметили в местных СМИ, присутствие на церемонии открытия Олимпиады трансвеститов, пытавшихся выдать себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере, вызвало у зрителей бурную реакцию.

Также 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады в Париже обернулась масштабным провалом. Она также отметила, что не собиралась смотреть открытие, однако, увидев фотографии с мероприятия, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп.