Волгоград, 29 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. После схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области четыре других состава отправлены изменённым маршрутом, сообщила 29 июля пресс-служба РЖД.

Администрация Котельниковского района

Поезда №354 Имеретинский Курорт — Пермь и №510 Новороссийск — Казань отправлены через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская и Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции Волгоград. Поезда №127 Красноярск — Адлер и №235 Тында — Анапа отправлены тем же маршрутом в обратном направлении.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Информация об изменениях также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения», — добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

Семь вагонов перевернулись. На месте работали 324 специалиста и 109 единиц техники. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

После схода вагонов были госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Общее число пострадавших превысило 100 человек.

Водителем КАмАЗа оказался 43-летний индивидуальный предпринимательАсламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали. Отец Усматова Данильбек в разговоре с ИА Регнум заявил: он уверен, что его сын в момент ДТП находился в трезвом состоянии.