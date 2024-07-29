Людвигсхафен, Германия, 29 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии. Предприятие принадлежит компании BASF, пишет BILD.

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Отмечается, что взрыв прогремел в городе Людвигсхафен. Пострадали по меньшей мере 14 человек. В результате мощного хлопка на предприятии начался пожар.

Причина взрыва пока неизвестна. По данным компании BASF, в результате взрыва лёгкие ранения получили 14 сотрудников. В то же время компания уверяет, что концентрация вредных веществ в результате ЧП на заводе не превышена, опасности для населения нет.

При этом местные СМИ пишут, что, по предварительным данным, в результате пожара выделились огнеопасные газы, а в районах Фризенхайм, Оппау и Эдигхайм могут появиться неприятные запахи. Жителей призвали плотно закрыть окна и двери.

17 июня на предприятии в Польше произошла утечка аммиака, пострадали несколько человек. СМИ сообщали, что утечку удалось быстро локализовать в цеху предприятия.