Москва, 29 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Одиннадцать человек погибли и 210 получили травмы в результате дорожных аварий в Москве за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Vladimir Baranov/Globallook Press

«По оперативным данным, с 22 по 28 июля 2024 года на дорогах Москвы зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 210 получили ранения. В числе пострадавших 18 детей в возрасте до 16 лет», — говорится в информации.

По данным столичной Госавтоинспекции, наиболее распространёнными видами аварий стали случаи столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 82 и 56. При этом отмечается, что 21,4% случаев наездов на пешеходов произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Сообщается, что самым аварийным днём минувшей недели стал вторник. За этот день в Москве зафиксировали 42 ДТП. Меньше всего дорожных аварий произошло в воскресенье — 12 ДТП.

В пресс-службе столичной ГАИ также отметили, что с участием мототранспорта было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, с участием велосипедистов — 21 аварий. По предварительным данным, за период с 22 по 8 июля было пресечено 444 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

Как передавало ИА Регнум, два автомобиля столкнулись, а затем наехали на разделительное ограждение в районе 88-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги.

Ранее в Москве в результате лобового столкновения автомобилей на Кутузовском проспекте погиб мужчина, двое пассажиров пострадали. Водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. От удара машины отбросило на два других автомобиля.