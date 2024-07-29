Петрозаводск, 29 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. После размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала Минтранс находится в процессе «мобилизации трудовых резервов и техники», сообщили 29 июля в подведомственном Минтрансу федеральном казённом учреждении (ФКУ) «Ространсмодернизация», который занимается реконструкцией Беломорканала.

Кадр из видео

Отмечается, что к месту размытия перемычки организован подвоз строительных материалов для восстановительных работ.

Также сообщается, что после схода воды службы смогут оценить ущерб и степень повреждения моста. Сейчас готовится распоряжение о временном запрете движения судов по участку канала на время ремонтных работ, передаёт lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, разрушение временной насыпи произошло на территории посёлка Надвоицы, где проживает порядка 6 тыс. человек. В Сегежском районе Карелии введён режим чрезвычайной ситуации.

Известно об одном погибшем в результате ЧП. Ещё семерых пострадавших, в том числе троих детей, спасли. Судьба двоих женщин пока неизвестна. В зоне прорыва разрушены три дома.

По информации источника, на устройство и разборку перемычки на Беломорканале потратили 330 млн рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд рублей. За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%. По факту прорыва возбуждено уголовное дело.