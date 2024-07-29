Москва, 29 июля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Жители, пострадавшие от прорыва дамбы в Челябинской области, уже получили первые выплаты. Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

МЧС РФ

«Мы организовали сегодня выплаты материальной помощи. Уже первую помощь — 20 тыс. рублей — жители начали получать сегодня», — отметил глава региона.

Он уточнил, что общее количество написанных заявлений составляет более 500. Текслер объяснил, что при частичной утрате имущества размер компенсации составит 75 тыс. рублей на человека, проживавшего в доме. При полной утрате имущества пострадавшим будет выплачено 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Причиной произошедшего стали продолжительные ливни.

В результате произошедшего в Карабашском округе на территории Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает пресс-служба МЧС России, спасателями были эвакуированы 163 человека, в их числе 21 ребёнок. Их направили в пункты временного размещения в городе Карабаш.