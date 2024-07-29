Москва, 29 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в сентябре начнутся тестовые поездки беспилотных трамваев с пассажирами, сообщил заммэра в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития России.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Москва впервые в России инициировала принятие экспериментального правового режима (ЭПР) для внедрения беспилотного городского транспорта. Особый режим позволит полноценно протестировать и запустить первый в стране беспилотный трамвай для поездок с пассажирами», — сказал он.

Ликсутов уточнил, в сентябре текущего года московские власти начнут приглашать горожан к тестовым поездкам. Заммэра Москвы рассказал, что машина сама будет управлять движением, а водитель — страховать её действия.

«До конца 2025 года планируем запустить полностью беспилотный трамвай с оператором для перевозок пассажиров», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Собянин ранее заявлял, что к 2030 году в Москве внедрят ряд транспортных сервисов, которые будут работать на основе технологии «умных» нейросетей. Введение в работу транспорта систем с элементами беспилотного вождения повысит безопасность для всех участников движения, подчёркивал он.

Кроме того, в Москве будет создана «умная» маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики, а также динамическое перераспределение транспорта на маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках. Пассажиры будут получать транспорт в зависимости от спроса там, где он нужен, пояснял мэр.