Киев, 29 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Киеву следует как можно скорее начать переговоры с Россией ради завершения конфликта, заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук.

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Он подчеркнул, что считает самым важным сохранение жизней украинцев и сохранение Украины, поэтому выступает исключительно за окончание военных действий. После этого можно будет говорить о восстановлении страны.

«Для меня окончание военных действий — это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна», — приводит слова Дмитрука украинское издание Тelegraf.

По словам парламентария, переговоры «в любом виде» всегда завершают любой горячий конфликт. Однако они могут длиться очень долго, поэтому для украинцев лучше, чтобы стороны скорее перешли к диалогу.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 24 июля в Китае, что Киев готов к переговорам. Позже в украинском МИД разъяснили, что Кулеба говорил о переговорах, возможных «на определённом этапе» и при определённых условиях, которых со стороны России пока якобы не наблюдается.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июля допустил возможность переговоров с российским руководством. При этом он не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года и по её итогам Киев не вернёт часть территорий, находившихся под его контролем до 2014 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что давно не слушает заявления Зеленского и Кулебы. По его словам, коллега с Украины иногда говорит прямо противоположные вещи.