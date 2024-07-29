Волгоград, 29 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Асламбек Усматов, который был за рулём КамАЗа, спровоцировавшего крушение пассажирского поезда под Волгоградом, был трезв. С таким утверждением в беседе с ИА Регнум выступил отец мужчины Данильбек Усматов. Однако официальных заявлений о том, был ли трезв Асламбек во время ДТП, не поступало. По данным источника, у 43-летнего водителя уже взяли кровь и мочу на анализ.

Асламбек Усматов

29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с поездом № 491 Казань — Адлер. В результате аварии с рельсов сошли электровоз и девять вагонов. За рулём врезавшегося в поезд грузовика находился 43-летний Асламбек Усматов. Отец водителя в разговоре с ИА Регнум утверждает, что его сын во время управления автомобилем был абсолютно трезв.

«Никакой вероятности, что он мог быть пьяным за рулём, нет. Я понимаю, что сейчас могут разное выдумывать. Это полностью исключено. Компетентные органы во всём разберутся, я пока не могу ничего комментировать», — объяснил 72-летний Данильбек Усматов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что КамАЗ выехал на переезд, когда по нему двигался пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали около 100 человек. В поезде находилось более 800 пассажиров.

Сам водитель КамАЗа получил сильную черепно-мозговую травму и повреждения ног. Почему он выехал на пути, Асламбек объяснить не смог. Он допустил, что не сработали тормоза. Возбуждено уголовное дело, причины ЧП устанавливаются.