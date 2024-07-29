Москва, 29 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Конькобежец и тренер Юрий Сергеев, многократный рекордсмен мира в беге на дистанцию 500 метров, скончался на 100-м году жизни, сообщила 29 июля пресс-служба Союза конькобежцев России.

Союз конькобежцев России Юрий Сергеев

Сергеев был удостоен званий заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, напомнила пресс-служба в своём Telegram-канале.

«В историю Ю. В. Сергеев вошёл не только как спортсмен, но и как защитник родины. Во время Великой Отечественной войны он нёс службу в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль», — сказано также в сообщении.

Сергеев был награждён орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почёта», медалью «За оборону Москвы». Бегом на коньках он увлёкся уже после завершения Великой Отечественной войны, отметила пресс-служба.

Сергеев родился в 1925 году в Москве. С 1943 года он был членом спортивного общества «Динамо» и шесть раз выигрывал чемпионаты страны.

В 1952–1955 годах Сергеев четырежды обновил мировой рекорд в беге на 500 метров, последовательно улучшив результат с 41,7 секунды до 40,8 секунды. В 1956 году он выступал на Олимпиаде в итальянском городе Кортина д’Ампеццо в составе команды СССР и занял четвёртое место в гонке на ту же дистанцию.