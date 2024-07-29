Москва, 29 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправку об ограничении выдачи SIM-карт на одного человека, заявил глава комитета Александр Хинштейн.

Александр Кряжев/РИА Новости

Сообщается, что данный документ был принят Госдумой в первом чтении в июне 2024 года. В рамках расширенного заседания комитета его глава заявил, что инициативу доработали. Теперь, согласно изменениям, каждый россиянин сможет оформить на себя не более 20 SIM-карт, в случае с иностранцами лимит составляет десять карт.

«Не более 20 SIM-карт может быть оформлено на одно физическое лицо, на иностранца может быть оформлено не более десяти, включая корпоративные», — сказал глава комитета ГД по ИТ.

Александр Хинштейн также отметил, что граждане России смогут оформить более 20 сим-карт только в случаях, определённых правилами оказания услуг связи.

Каждый раз, заключая новый договор, оператор связи будет обязан проверить количество SIM-карт, оформленных ранее на абонента. В случае с иностранными гражданами операторы сотовой связи должны будут привести в соответствие свои договоры до 1 июля 2025 года, для российских граждан — до 1 ноября 2025 года.

В августе 2023 года появилась информация о том, что Роскомнадзор может заблокировать до семи миллионов сим-карт с неактуальными персональными данными. Такое требование ведомство выдвинуло сотовым операторам.

13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что в 2025 году могут ввести контроль за SIM-картами на «Госуслугах». Он добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый функционал.

16 июля стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило внести поправки в закон «О связи», ужесточающий правила продажи сим-карт и пополнения баланса мобильного номера. Согласно инициативе, пополнить баланс с использованием наличных денег можно будет только при предъявлении паспорта гражданина РФ, а приобрести сим-карту — после проверки паспортных данных по базе МВД.