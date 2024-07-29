Петрозаводск, 29 июля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Состояние пятерых пострадавших при прорыве временной насыпи Беломорско-Балтийского канала в Сегежском районе Карелии удовлетворительное и средней степени тяжести. Об этом сообщили в Сегежской Центральной республиканской больнице (ЦРБ).

Petrov Sergey/Global Look Press

«Из пяти пострадавших поселка Шавань трое — дети. В течение трёх часов медики оказывают пациентам всю необходимую помощь», — сообщил главврач ЦРБ Сергей Федин.

Он подчеркнул, что все необходимые медикаменты имеются в наличии, пострадавшие находятся под постоянным наблюдением.

Как передавало ИА Регнум, разрушение временной насыпи произошло на территории посёлка Надвоицы, где проживает около 6 тыс. человек. В Сегежском районе Карелии введён режим чрезвычайной ситуации.

Известно об одном погибшем в результате ЧП. Ещё семерых пострадавших, в том числе троих детей, спасли. Судьба двоих женщин пока неизвестна. В зоне прорыва разрушены три дома.

По информации источника, на устройство и разборку перемычки на Беломорканале потратили 330 млн рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд рублей. За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%.

По факту прорыва возбуждено уголовное дело.